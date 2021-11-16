أبشر الجوازات السعودية توضح خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر هذا الرابط

توضح أبشر الجوازات السعودية خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر رابط أبشر للجوازات، حيث تتم عملية نقل المقيم بيان الجواز القديم للجديد في 11 خطوة تتم في ثواني معدودة.

وعن خطوات نقل معلومات جواز المقيم، أوردت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر خطوات نقل المقيم بيان الجواز القديم للجديد.

أبشر الجوازات.. خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر أبشر

نقوم بالدخول للمنصة الإلكترونية “أبشر الجوازات” عن طريق هذا الرابط هنا

اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات

ثم ختيار فيما بعد الجوزات

ونقوم فيما بعد باختيار تحديث معلومات جواز المقيمين

ونقوم فيما بعد بالضغط على البدء في استخدام الخدمة

ويتم فيما بعد الاختيار في حالة كان تابعا أو صاهب عمل

واختيار الشخص المراد تحديث المعلومات له

ونقوم فيما بعد باختيار "التالي"



أبشر الجوازات.. شروط خدمة نقل معلومات جواز سفر مقيم



أولا: الشروط الواجب تحققها في الكفيل:

أن يكون على قيد الحياة.

ألا يكون الكفيل مطلوبا أمنيًا.



ثانيا: الشروط الواجب تحققها في فرد الأسرة أو العامل:

أن يكون المستفيد على قيد الحياة.

ألا يكون المستفيد مطلوبا أمنيًا.

عدم وجود مخالفات مرورية على المستفيد.

أن يكون المستفيد داخل المملكة أثناء طلب الخدمة.

ألا يكون المستفيد مسجلًا بالنظام "هارب".

لا يتم نقل معلومات جواز منتهي الصلاحية أو متبقٍ على انتهائه 6 أشهر أو أقل.

ألا يكون سبق التعديل على جواز السفر من أبشر خلال آخر 5 سنوات.