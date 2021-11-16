نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.2%





قال مكتب الاحصاء الأوروبي "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنسبة 2.2% عن الربع الماضي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مؤكدا تقديراته الصادرة في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال يوروستات إن النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 3.7% عن الربع الثالث من عام 2020، بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بنسبة 3.3% وتلتها فرنسا بنسبة 3% ثم البرتغال بنمو 2.9%.

هذا وكانت المفوضية الأوروبية توقعت سابقانمو اقتصاد منطقة اليورو بـ 5% في 2021.



