"الطاقة الدولية": الطلب والعرض في سوق النفط يقترب من التوازن

قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها إن الطلب والعرض في سوق النفط يقترب من التوازن حاليا.

هذا وأشارت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية استأنفت اتجاهها الصعودي، حيث تواصل أوبك + إلغاء التخفيضات، حيث أشارت أيضا إلى عودة الطلب على وقود الطيران.

وبالحديث عن التوقعات، فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية نموا في الإمدادات الأميركية حتى نهاية العام الجاري، وبالإمدادات العالمية بـ 1.5 مليون برميل يوميا.



هذا وأشارت توقعات الوكالة أيضا إلى نمو الطلب العالمي على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.

هذا وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا إن انتعاش سوق النفط قد يتراجع، إذ ساعدت الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات الشهر الماضي في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.