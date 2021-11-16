انخفاض سعر بيتكوين بأكثر من 4%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض سعر بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 4 في المائة اليوم، مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.


وهبط سعر بيتكوين إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر بأكثر من 11 في المائة.
وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5 في المائة إلى 4355.4 دولار.

وبحسب "رويترز"، يقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

 

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