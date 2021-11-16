ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة أكبر من المتوقع، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع معدل التضخم إلى 3.0% الشهر الماضي بعدما سجل 2.5% في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9% خلال أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.9%، ولكن أقل من الزيادة التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي وبلغت 1.3%.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الخدمات المتعلقة بالنقل بنسبة 2.4%، حسب "الألمانية".

وارتفع معدل التضخم الاساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأطعمة غير المعالجة إلى 1.1%، بعدما بلغ 1% في سبتمبر الماضي.