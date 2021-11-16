ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا خلال أكتوبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة أكبر من المتوقع، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع معدل التضخم إلى 3.0% الشهر الماضي بعدما سجل 2.5% في سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9% خلال أكتوبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 0.9%، ولكن أقل من الزيادة التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي وبلغت 1.3%.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الخدمات المتعلقة بالنقل بنسبة 2.4%، حسب "الألمانية".

وارتفع معدل التضخم الاساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأطعمة غير المعالجة إلى 1.1%، بعدما بلغ 1% في سبتمبر الماضي.

  

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