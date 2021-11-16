وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لمتوسط سعر النفط في 2022



رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في 2022 إلى 79.40 دولار للبرميل و71.50 دولار للبرميل هذا العام.



وقالت الوكالة في بيان لرويترز: "ننشر توقعاتنا للأسعار حين نرى أن ذلك قد يكون مفيدا لفهم توقعاتنا".



وأضافت: "بدأ ارتفاع الأسعار الحالية في التأثير بشدة على الطلب".



وقالت إن انتعاش سوق النفط قد يتراجع، إذ ساعدت الأسعار التي سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات الشهر الماضي في زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.

وقالت في تقريرها الشهري عن النفط "سوق النفط العالمية لا تزال تشهد شحا بكل المقاييس، لكن انحسار ارتفاع الأسعار قد يكون في الأفق بسبب زيادة إمدادات النفط.. الأسعار الحالية تشكل حافزا قويا لزيادة النشاط في الولايات المتحدة حتى مع التزام الشركات بتعهدات ضبط رأس المال".