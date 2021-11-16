الدولار يسجل أعلى مستوى منذ 16 شهرا

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 16 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسة أمس، مدعوما بنمو عالمي ومخاوف التضخم بينما يترقب المستثمرون بيانات جديدة هذا الأسبوع بشأن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.



وبحسب "رويترز"، تلقى الدولار دعما الأربعاء من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، وهو ما يلقي شكوكا بشأن اعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن ضغوط التضخم ستكون عابرة، ويذكي توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.



وخلال التعاملات أمس، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات منافسة، 95.405 وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2020.



وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام العملة الأمريكية. وجرى تداوله في أحدث معاملة منخفضا 0.49 عند 1.1387 دولار.



وفي مقابل الفرنك السويسري، هوى اليورو إلى أضعف مستوى في 18 شهرا، وجرى تداول في أحدث معاملة منخفضا 0.15 في المائة عند 1.0523 فرنك.

إلى ذلك، هبطت أسعار الذهب أمس، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم إذا ما كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.73 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات أمس، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 24.97 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 1069.54 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2084.50 دولار للأوقية.

