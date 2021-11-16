"الفجر" تنعي النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أخبار مصر
النائب الراحل أحمد
النائب الراحل أحمد زيدان
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تنعي أسرة بوابة “الفجر” الإلكترونية، والدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير، الفقيد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراعٍ مع المرض.

وتتقدم أسرة “الفجر”، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

وكان قد توفي صباح اليوم الثلاثاء، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بعد صراعٍ مع المرض.

وفاة النائب أحمد زيدان النائب أحمد زايدان وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بوابة الفجر الإلكترونية الدكتور مصطفى ثابت
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