"الفجر" تنعي النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنعي أسرة بوابة “الفجر” الإلكترونية، والدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير، الفقيد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراعٍ مع المرض.

وتتقدم أسرة “الفجر”، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

وكان قد توفي صباح اليوم الثلاثاء، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، بعد صراعٍ مع المرض.