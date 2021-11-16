الاسترليني يتعافى من أدنى مستوى في 11 شهرا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم مع تركيز المستثمرين على محادثات بشأن ترتيبات تجارية لأيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وأيضا احتمالات أن يرفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة الشهر القادم.


وعند الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.20 في المائة عند 1.3441 دولار ليتعافى من أدنى مستوى له في 11 شهرا البالغ 1.3354 دولار الذي هوى إليه يوم الجمعة الماضي.


وبحسب (رويترز) أمام العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.35 في المائة إلى 84.96 بنس لليورو.

 

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