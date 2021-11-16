تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل، خلال ال 24 ساعة الماضية، مع 22 سفينة للحاويات والبضائع، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4127 شاحنة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع بلغت 10 آلاف و14 طنا، وتشمل: 664 طن نترات و9350 طن سوبر فوسفات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع 49 ألفا و898 طنا، تشمل: 14678 طن قمح و8867 طن ابلاكاش و9214 طن فول و8539 طن خرده و6000 طن ذرة و2500 طن زيت طعام و379 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 100 طن.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 445 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( ملوخية وبطاطا وخرشوف وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبردقوش وريحان وبصل وسمسم وفول وخس وزيتون وليمون وينسون وشمر وفلفل ونعناع)، وفواكه (بلح ورمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والسعودية وقطر والجزائر وانجلترا وأمريكا والصين وألمانيا وأسبانيا وسلوفينيا وأستراليا وسنغافورة.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 123 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 352 حاوية مكافئة. ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 110 آلاف و489 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا 525 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا.