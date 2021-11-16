تداول 713 طن بضائع و160 شاحنة وسيارة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 713 طن بضائع و144 شاحنة و16 سيارة و22 ألف طن فوسفات.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادرات شملت 675 طن بضائع عامة و144 شاحنة و16 سيارة و22 ألف طن فوسفات.. بينما شملت حركة الواردات 38 طن بضائع عامة و26 شاحنة.

وأوضحت أنه يتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ حيث غادرت ميناء سفاجا السفينة "أمل" بحمولة 84 شاحنة و8 ملاكي وسفينة بحمولة 22 ألف طن فوسفات متجهة إلى باكستان.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين "آيلة وسيناء" وغادرته السفينة بريدج حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 38 طنا وتصدير 34 شاحنة بحمولة 675 طنا و8 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفية "تراست" القادمة من اليمن بحمولة 2880 طن دقيق بينما غادرت ميناء السويس السفينة "بنياس 3" بحمولة 50 سيارة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم الفريق السابق

عاجل.. محمد مجدي أفشة يتقدم للفراعنة بهدف أول في شباك الجابون " فيديو "

لجنة الانضباط تعلق على للفيديو المثير للجدل للحكم محمد عادل مع نجم الزمالك

عاجل.. تشكيل منتخب مصر أمام الجابون (صلاح على الدكة)

الزمالك يتخذ إجراءا جديدا مع أشرف بن شرقي

الأهلي يطالب لجنة التخطيط بسرعة التخلص من " المنبوذ "

أول تعلق من كيروش بعد فوز مصر على الجابون