تداول 713 طن بضائع و160 شاحنة وسيارة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 713 طن بضائع و144 شاحنة و16 سيارة و22 ألف طن فوسفات.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الصادرات شملت 675 طن بضائع عامة و144 شاحنة و16 سيارة و22 ألف طن فوسفات.. بينما شملت حركة الواردات 38 طن بضائع عامة و26 شاحنة.

وأوضحت أنه يتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ حيث غادرت ميناء سفاجا السفينة "أمل" بحمولة 84 شاحنة و8 ملاكي وسفينة بحمولة 22 ألف طن فوسفات متجهة إلى باكستان.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين "آيلة وسيناء" وغادرته السفينة بريدج حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 38 طنا وتصدير 34 شاحنة بحمولة 675 طنا و8 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفية "تراست" القادمة من اليمن بحمولة 2880 طن دقيق بينما غادرت ميناء السويس السفينة "بنياس 3" بحمولة 50 سيارة.