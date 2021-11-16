انتخابات النادي الأولمبي.. "أبليكشن" جديد ورعاية طبية للأعضاء

كشف الدكتور أحمد أبوزهرة، المُرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الأولمبي تحت السن، عن تخصيص “أبليكشن” خاص على الهواتف المحمولة الذكية يحمل إسم النادي، ضمن برنامجه الانتخابي، وذلك في إطار تطوير تكنولوجي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وقال أبو زهرة في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بفيسبوك: التطور التكنولوجي سيكون حاضرًا في النادي الأولمبي من خلال “أبليكشن” يتم من خلاله معرفة مواعيد تدريبات جميع فرق الناشئين والبراعم كذلك جميع قرارات مجلس الإدارة كما يُمكن من خلاله عرض مقترحات على المجلس، وتقييم مدربين فرق الناشئين في كافة الألعاب، كذلك تجديد العضوية من منزلك”.

وواصل:”سنسعى جاهدين لتطور طبي داخل أروقة النادي من خلال توفير جميع الاسعافات بالصيدلية الخاصة للنادي لجميع حالات الطوارئ والعلاج الفوري، كذلك جلب مستثمرين كبار لتوفير موارد مالية تعود بالنفع على النادي لتوفير خدمات جديدة لأعضائه"