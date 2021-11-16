25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء خروج سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وأكدت أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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