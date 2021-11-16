كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك للاحتراف

رفض مسؤولو نادي الزمالك، احتراف أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك بعد تلقي أحمد فتوح عروض برتغالية خلال الفترة الماضية، من أجل الرحيل عن الفارس الأبيض.

حيث تمسك الجهاز الفني لنادي الزمالك ببقائه مع الفريق بسبب عقوبة منع القيد وعدم التمكن من جلب صفقات جديدة.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغيير مركز لاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

حيث يفكر كارتيرون في الدفع به بجوار طارق حامد في مركز محور الارتكاز، حتى يكون هناك فاعليه هجوميه زائده في الخط الأمامي.

