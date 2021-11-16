ننشر خطوات الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة

بدأت عدة وزارات وهيئات حكومية ومدارس وجامعات، في تطبيق قرار منع العمال والموظفين والطلاب من الدخول إلى مقار عملهم أو دراستهم دون الحصول على لقاح كورونا، وازدادت عمليات البحث من قِبل المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، بشأن موقع تسجيل لقاح كورونا لحجز موعد الجرعة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بحظر دخولهم إلا من خلال تقديم الشهادة الصحية للحصول على اللقاح.

وهناك عدة طرق للحصول على اللقاح وضعتها الحكومة وتتيحها وزارة الصحة تيسيرا على المواطنين نستعرض أبرزها فيما يلي:

خطوات الحصول على لقاح كورونا

في بداية تلقي مصر العديد من الجرعات الخاصة بكورونا، أطلقت وزارة الصحة موقع تسجيل لقاح كورونا لكي يكتب المواطنون بياناتهم من أجل تحديد موعد للحصول على اللقاح.

ولكن أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، إلى أن الشخص أصبح لا يحتاج التسجيل للحصول على لقاح كورونا، خاصة في ظل وجود أشخاص ليست لديهم الخبرة للتعامل الإلكتروني، لذا يمكن للأشخاص التوجه إلى أي مركز أو وحدة صحية مع إحضار بطاقة الرقم القومي لتلقي اللقاح.

كما فتحت بعض محطات المترو أبوابها للمواطنين لتلقي اللقاح، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أنّ العمل مستمر داخل مراكز التطعيم بلقاحات كورونا بمحطات مترو الأنفاق، لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، تجنبا لانتشار العدوى.

الحصول على لقاح كورونا من خلال مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة

كما توجد قوافل متحركة سواء تابعة لمبادرة 100 مليون صحة أو حياة كريمة، تساهم في التيسير على الأشخاص لتلقي لقاح كورونا خاصة كبار السن أو غير القادرين على الحركة لأي سبب من الأسباب يمكنهم التواصل تليفونيًا مع الخط الساخن لوزارة الصحة ليصلهم اللقاح في منازلهم.