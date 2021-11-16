29 شركة إيطالية تشارك في معرض دبي للطيران 2021

تشارك 29 شركة إيطالية في معرض دبي للطيران 2021 في الجناح الإيطالي الرسمي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى الدولة والقنصلية العامة في دبي والاتحاد الإيطالي لصناعة الطيران والدفاع والأمن.

وتستعرض شركة ليوناردو ميزات طائرة "AW609 TiltRotor"، حيث تقدم مجموعة من أبرز تقنياتها الأكثر تقدمًا، ومن أبرزها الطائرة التي تعتمد تقنية "tiltrotor" التي تعتبر الوحيدة في السوق التي تقترب من الحصول على رخصة الطيران المدني حسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

كما تعتزم الشركة استعراض آليات أخرى عالية التقنية منها عدد من الإلكترونيات المتقدمة، وطائرات الهليكوبتر، والتقنيات الدفاعية.

من جانبه، قال باسكوالي دي بارتولوميو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة ليوناردو.. إنه في عام 2019، كان معرض دبي للطيران آخر حدث كبير في مجال الطيران والدفاع قبيل انتشار فيروس "كورونا".. مضيفا " نسعى في ليوناردو للاستفادة من الفرص المهمة التي تتيحها نسخة هذا العام التي تقام بالتزامن مع خروج العالم من حالة الطوارئ التي سببتها الجائحة.

ونحن على يقين من نجاح الحدث الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي".

وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة بين ليوناردو وشركائها الإقليميين هي أساس اختيار الشركة لتقديم طائرة "AW609 tiltrotor" في معرض دبي للطيران 2021، مما يمثل أول ظهور لها في معرض طيران ودفاع خارج أوروبا والولايات المتحدة.

كما تشارك مجموعة اليترونيكا الإيطالية في معرض دبي للطيران "جناح 1730" والتي تتمتع بعلاقة قوية مع الإمارات لأكثر من ثلاثين عامًا تعود إلى أوائل التسعينيات حين بدأت الشركة الإيطالية في تزويد القوات المسلحة الإماراتية بالمنتجات مع أنظمة الحماية الذاتية لطائرات القوة الجوية ثم امتدت في عام 2000 الشراكة مع الوحدات البحرية التابعة للبحرية.

يذكر أن حجم مبيعات قطاع صناعة الطيران والفضاء الإيطالية، بلغ 17 مليار يورو عام 2020 ويعمل فيه أكثر من 230 ألف موظف وتتمتع إيطاليا بمكانة رائدة عالميا، كونها المنتج الرابع في أوروبا والسابع في العالم فيما يخص إنتاج معدات الفضاء والدفاع والأمن.

ويركز معرض دبي للطيران 2021 الذي يختتم في 18 نوفمبر الحالي بشكل خاص على التقنيات الجديدة ويعرض أحدث التطورات في مجال التنقل والطيران والفضاء.