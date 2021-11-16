القاسمي: الإمارات حققت قفزات شاسعة في الارتقاء ببيئة الأعمال الاقتصادية

قال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزات شاسعة في تطوير والارتقاء ببيئة الأعمال الاقتصادية والمجتمعية وتعزيز قدراتها على الاستفادة من التطورات في قطاعات إدارة الأعمال وخلق بيئة داعمة لمسيرة الأعمال والتنمية العالمية.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أن تعزيز استراتيجيات التنمية والتطور في الدولة ارتكز على تطوير وخلق قاعدة كبيرة من قادة الأعمال من أبناء الدولة ذكورًا وإناثًا، فضلًا على تحول الدولة بما تستحوذ عليه من مقومات جاذبة لاستقطاب أفضل القيادات للأعمال في دول العالم مع تسارع خطى تحول الدولة كذلك لممارسات الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الاجتماعي الاقتصادي العالمي للعام 2021، بحضور حشد من خبراء ومسؤولي التنمية البشرية والأكاديميين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم والمنطقة العربية.

وأضاف الشيخ سالم القاسمي أنه من المسلم به على نطاق واسع أن القوى الدافعة للعولمة والتحولات الديموغرافية والتقارب التكنولوجي، تعمل على تغيير مشهد الأعمال بشكل جذري..إلى جانب الوتيرة المتزايدة للتغيير والتعقيد المتزايد وعدم اليقين المستمر، إذ تخلق هذه الاتجاهات العديد من التحديات للمنظمات والبلدان.

وأكد أن النجاج في إدارة الأعمال سيتواكب مع مدى قدرة المؤسسات على تزويد قادتها بالمهارات اللازمة لاستشراف المستقبل..فيما سينعكس إغفال المؤسسات لذلك الجانب الحيوي على تشتت الانتباه وشيوع عدم اليقين، وتضارب القرارات وعدم التحلي بالمرونة في التعامل مع الأزمات.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أهمية انعكاس قدرات وإسهامات قادة الأعمال في دعم طروحات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مجتمعاتهم وفقًا لمعايير عالمية تراعي كافة المتغيرات وتعزز من جدوى الأهداف المشتركة.