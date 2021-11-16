في البلاك فرايداي.. 5 نصائح هامة حتى لا تسقط في فخ الإسراف

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البلاك فرايداي
البلاك فرايداي
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يشهد الوقت الحالي إقبال فريد من نوعه مستغلًا عروض وتخفيضات البلاك فرايداي 2021، ما يؤدي إلى إسراف الكثيرين وإنفاقهم للكثير من الأموال، وتجنبًا لمشكلة إهدار الأموال والوقوع في فخ الإسراف بشدة دون حساب مسبق، هناك عدد من الحلول والنصائح التي يمكن اتباعها لتلاشى هذه المشكلة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تساعد على توفير المال خلال الشراء في البلاك فرايداي 2021، طبقًا لما ذكره موقع «bankrate».

كيف توفر عند الشراء في البلاك فرايداي؟

قبل الإقبال على الشراء، يجب عليك وضع خطة للتسوق توضح فيها ما تريده وتحتاجه، ففكر فيما تتسوق من أجله واستكشف عروض التخفيضات مسبقًا قبل زيارة المحال المختلفة، فالأفضل حتى لا يتم تشتيتك ويفضل أن تضع قائمة بالمنتجات التي تخطط لشرائها يوم الجمعة البيضاء، وذلك منعًا لإنفاق الكثير من الأموال دون جدوى

وعند القدوم على خطوة الشراء، لا تنس مقارنة الأسعار، واستخدام المواقع الإلكترونية المختلفة التي تساعدك في العثور على أفضل سعر لما تريده وتبحث عنه.

احرص دائمًا على استخدام بطاقة الائتمان حتى يمكنك أن تستفيد من العروض التي تطرحها بعض البطاقات الائتمانية عند الشراء.

ابحث عن عروض التوفير جيدًا، إذ تطرح بعض مواقع التسوق عروضًا بسعر مخفض، بالإضافة إلى منتجات أخرى تُعطى للمستهلك كهدايا إضافية، وهي طريقة سهلة لتوفير نسبة تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة من القيمة الأساسية.

ومن أهم المبادئ التي يمكنك اتباعها عند الشراء، يأتي التأني وعدم التسرع في شراء المنتج، إذ يمكننا جميعًا الوقوع بسهولة في فخ شراء أحد المنتجات لأن العرض ظهر جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، ما يجعلك تنفق أكثر مما تريد وخططت له، لذا عليك أن تتجول أولًا لمعرفة المنتجات التي ترغب في شرائها، ثم تتخذ قرارًا.

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