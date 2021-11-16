خطوات التسجيل وشروط الحضور لراغبي حضور منتدى شباب العالم 2021

يحرص العديد من الشباب على التسجيل للحضور للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021، المقرر إقامتها ابتداءًا من 10 يناير وحتى 13 يناير من عام 2022، وذلك اعتبارًا من أمس الاثنين، حيث تتيح إدارة المنتدى التسجيل إلكترونيًا للشباب الراغبين في حضور النسخة الرابعة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خطوات التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2021، إلكترونيًا وعبر الموقع الرسمي الخاص بمنتدى شباب العالم 2021، والتي جاءت كالتالي:-

خطوات التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2021

- يقوم الراغب في تسجيل بياناته لحضور منتدى شباب العالم 2021، الذي يتم تنظيمه في شرم الشيخ بدءًا من 10 وحتى 13 يناير 2022، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمنتدى (اضغط هنـــــــــــــا).

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل بيانات الراغب في حضور المنتدى سجل الآن.

- ثم بعد ذلك يتم يتم اختيار Register online في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى للتسجيل.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال عدد من البيانات الخاصة بالراغب في حضور المنتدى، والتي تتضمن Nationality، Country of Residence، Address، City، Postal code.

- وبعد إدخال تلك البيانات، يجب أن يتم إدخال صورة بطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية الخاصة بالمواطن، وبعض البيانات الأخرى.

- وبعد الانتهاء من إكمال البيانات الخاصة بالمستخدم، يتم الضغط على WYF EVENTS.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على world youth 2021، ثم يتم الضغط على كلمة APPLY، والتي يمكن التسجيل لحضور النسخة الرابعة من المؤتمر من خلالها.

شروط حضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021

- التطعيم: على جميع المتقدمين للمشاركة في منتدى شباب العالم مشاركة حالة التطعيم الخاصة بهم، أثناء التسجيل، كما يجب على جميع المتقدمين تقديم دليل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

- الفحص الدوري: عند الوصول، يجب على جميع المشاركين تقديم دليل على فحص بي سي آر السلبي على أن يكون تم إجراؤه في غضون 72 ساعة كحد أقصى قبل وصولهم إلى شرم الشيخ.

- جميع المشاركين فى منتدى شباب العالم مؤهلين للحصول على فحص دوري مجانا في الفنادق التي يقيمون فيها.

- يتم إجراء الفحص في نهاية كل يوم إلزامي لجميع المشاركين، وإلا فسيتم منعهم من الدخول إلى قاعات المنتدى والمشاركة في فعالياته.

- يتم إخطار المشاركين بأي نتائج فحوص إيجابية تحدث أثناء المنتدى في حالة اتصالهم الوثيق مع أحد المصابين.

إجراءات يتعين الالتزام بها في موقع منتدى شباب العالم

- ارتداء الكمامات: يُطلب من جميع المشاركين والعاملين ارتداء أقنعة الوجه في كل الأوقات وفي كافة أنحاء مكان انعقاد المنتدى وفي الأماكن العامة بشرم الشيخ.

- فحص درجة الحرارة: يتم استخدام الكاميرات الحرارية لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم في أسرع وقت ممكن.

- التباعد الاجتماعي: تُطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين الأفراد لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

- سعة الجلوس المحدودة: تتبع جلسات منتدى شباب العالم وفعالياته قواعد التباعد الاجتماعي، ومن ثم فهم يخضعون للحجز المسبق أو الإغلاق عند الوصول لأقصى سعة على أساس أسبقية الحضور.