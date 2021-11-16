"غرفة الشارقة" تستعرض أمام شركات كولومبية فرص الاستثمار



استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمام وفد رسمي رفيع المستوى من حكومة ولاية بوياكا في الجمهورية الكولومبية برئاسة معالي راميرو بارغان آدمي حاكم الولاية آفاق التعاون الاقتصادي بين إمارة الشارقة وبوياكا وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكات الإقتصادية بين مجتمعي الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية إلى جانب تعزيز اللقاءات بين الوفود التجارية التي من شأنها تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته الغرفة اليوم تحت عنوان "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكولومبيا" بمناسبة زيارة الوفد لإمارة الشارقة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة إلى جانب أكثر من 40 شركة كولومبية متخصصة بقطاعات المواد الغذائية والصناعية وممثلين عن الشركات الإماراتية.

وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة داعما نحو تعزيز العلاقات بين الشركات العاملة في الشارقة وبوياكا..مؤكدا أهمية تعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين والتسهيلات التي تقدم لهم.

وأكد أن السوق الكولومبية ودول أمريكا اللاتينية تمثل سوقا واعدة يمكن لتجار الشارقة توسيع نشاطاتهم فيها..مشيرا إلى أن إجمالي التجارة الخارجية بين الإمارات وكولومبيا خلال الفترة من 2010 - 2020 بلغت نحو 1،355،000،000 دولار في حين بلغت صادرات الإمارات لكولومبيا في النصف الأول من العام الجاري 167 مليون دولار لذلك تستهدف الغرفة من خلال هذا الملتقى المساهمة في تعزيز هذه الأرقام عبر إيجاد شراكات إقتصادية تسهم في تنمية العلاقة بين الشارقة وكولومبيا وتوفير قاعدة تعمل على التقاء الفعاليات الإقتصادية فيما بينها والتشاور حول الفرص الإستثمارية التي من الممكن العمل عليها.

واستعرض العويس خلال اللقاء فرص الإستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطا الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ضوء المكانة الرائدة التي تتبوؤها الشارقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي كمركز اقتصادي حيوي وبارز..لافتا إلى المزايا المتعددة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال الكولومبيين أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وإنتشارهم في أسواق المنطقة إلى جانب المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة إضافة إلى ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي والمناطق الحرة وأهمها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

من جانبه أكد معالي راميرو بارغان آدمي أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة وبوياكا..مشيرا إلى أن أهداف الزيارة تتمثل في الإطلاع على الفرص الإستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية في كلا البلدين مثل الزراعة والسياحة وتبادل الخبرات والمعلومات.. وقال إن إمارة الشارقة تتمتع بقدرات عالمية في كافة المجالات وبإمكانها إفادة الشركات الكولومبيا من خبراتها الاقتصادية مقدما الدعوة إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأعضائها لزيارة بوياكا والالتقاء بالشركات والمؤسسات الكولومبيا وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري.

وتعرف الوفد الزائر خلال اللقاء على جوانب مختلفة من التطور الذي تشهده إمارة الشارقة في كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية من خلال مادة فلمية سلطت الضوء على المناطق الحرة والتسهيلات والمزايا المتعددة المتوفرة للمستثمر والمقومات السياحة التي تزخر بها الشارقة وعدد من المشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية كما تضمن الملتقى عقد لقاءات أعمال ثنائية بين رجال الأعمال من كلا الجانبين تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون والتنسيق المتبادل ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة.