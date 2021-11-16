لو ليك حق هتاخده.. ننشر أرقام للإبلاغ عن التنمر في الأماكن المختلفة

يتعرض الكثير من الأشخاص للتنمر والسخرية من أشكالهم أو طريقة مشيتهم، لذا يبحث البعض عن الطريقة القانونية التي يتقدمون من خلالها ببلاغ؛ إذ تعرض أبناءهم إلى هذا الأمر سواء في المدرسة أو العمل أو في الشارع.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، أرقام الإبلاغ عن التنمر، لكي يحصل كل شخص على حقه بالقانون، وهي على النحو التالي:-

أرقام الإبلاغ عن التنمر

يمكن للشخص وولي الأمر الذي تعرض ابنه للتنمر الاتصال بخط نجدة الطفل لطلب المساعدة، على الرقم 16000، وهو خط تليفون تابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالتنمر، أو من خلال الرسائل على الصفحة الخاصة بخط نجدة الطفل على فيسبوك أو صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يمكن إرسال الشكوى الخاصة بالتعرض للتنمر من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

عقوبة التنمر

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وأصبح الحبس من سنة إلى 5، والغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت إحدى مواد القانون العقوبة لتصبح مدة الحبس لا تقل عن سنتين، والغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما علقت دار الإفتاء المصرية، على التنمر بجميع صوره، مشيرة إلى أنه تصرف مذموم شرعا ومجرم قانونا، إلى جانب أنه يمثل خطورة على الأمن المجتمعي؛ فهو سلوك عدواني يهدف إلى إلحاق ضرر نفسي أو جسدي عمدا بالإنسان، ولذلك فهو محرم شرعا، إلى جانب أنه يدل على قلة مروءة القائم به، مستدلة بقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58)، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».