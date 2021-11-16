الاتحاد السويسري يمدد عقد المدرب ياكين حتى عام 2024

بوابة الفجر
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سيبقى مرات ياكين كمدير فني للمنتخب السويسري لكرة القدم حتى كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وذلك بعدما ضمن الفريق تحت قيادته التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأكد ياكين على ذلك البند، في وقت متأخر من يوم الاثنين، عقب فوز فريقه الكبير على بلغاريا 4 - صفر، وسقوط إيطاليا في فخ التعادل السلبي مع أيرلندا الشمالية، الأمر الذي ضمن صعود سويسرا لكأس العالم.

وقال بيرلويجي تامي، مدير المنتخب السويسري في تصريحات لقناة "إس آر إف": كل شيء واضح بخصوص التأهل، كان هذا مخططا بأن يبقى في قيادة الفريق حتى عام 2024 في تلك الحالة.

وتسلم ياكين (47 عامًا) المهمة خلفا لفلاديمير بيتكوفيتش في أغسطس الماضي، وقاد سويسرا للفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها لينجح المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

 

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