أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 17-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة في تشكيل الأرجنتين الرسمي أمام البرازيل

الأهلي السر وراء تنازل أحمد فتحي عن شارة قيادة المنتخب

مدرب ليفربول يعلق على رحيل صلاح ويكشف أفضل منفذ لرميات التماس

أكرم توفيق يكشف عن رسالته المستمرة لمحمد صلاح

ثنائي الزمالك يطلبان الرحيل في الميركاتو الشتوي

حقيقة توقيع لاعب بيراميدز للأهلي

بالأسماء.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر في تصفيات المونديال