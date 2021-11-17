اليوم.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "حب يهد"

يستعد المطرب محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل أسم "حب يهد" اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر في تمام الساعة الـ 6 مساءًا، عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية "حب يهد "، إنتاج الفنان محمد عبدالمنعم، كلمات الشاعر محمد صبحي، ألحان محمد رمضان، توزيع محمود صبري.

يذكر أن المطرب محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية "السكر" والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، حيث تخطط أكثر من مليون مشاهدة في أول أسبوع من عرضها علي قناة مزيكا عبر اليوتيوب.

أغنية "السكر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج نبيل ميكاوي.

وتقول كلمات أغنية السكر:

باين عليه العز والاصل والحلاوه والطعامه

الجمال ده بجد من مصر ولا اروبى زى ماما

باين عليه العز والاصل والحلاوه والطعامه

الجمال ده بجد من مصر ولا اروبى زى ماما

السكر عدى قدامى خلانى مابشوفش قدامى

اوصافه مغربى وشامى ودوايا هو وبرشامى

السكر عدى قدامى خلانى مابشوفش قدامى

اوصافه مغربى وشامى ودوايا هو وبرشامى

باين عليه العز والاصل والحلاوه والطعامه

الجمال ده بجد من مصر ولا اروبى زى ماما

السكر عدى من جنبى خد عينى ولا خد قلبى

اوصافه فى الاساس عربى

ماتصلوا على النبى العربى

السكر عدى من جنبى خد عينى ولا خد قلبى

اوصافه فى الاساس عربى

ماتصلوا على النبى العربى

باين عليه العز والاصل والحلاوه والطعامه

الجمال ده بجد من مصر ولا اروبى زى ماما

باين عليه العز والاصل والحلاوه والطعامه

الجمال ده بجد من مصر ولا اروبى زى ماما