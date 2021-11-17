مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
الأرجنتين والبرازيل
الأرجنتين والبرازيل
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل حيث يستضيف منتخب راقصي التانجو نظيره منتخب السامبا في كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية بعد قليل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

 

بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل

ويسعي منتخب الأرجنتين لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل خاصة مع وجود الأسطورة ليونيل ميسي في الخط الهجومي للفريق.

 

على الجانب الآخر يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء دون قائده نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابة قوية في الساعات الماضية.

 

وجاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: أوتامندى، روميرو، ماركوس أكونيا، مولينا

خط الوسط: باراديز، دى بول، لو سيلسو

خط الهجوم: ميسي، دى ماريا، لاوتارو مارتينيز


فيما جاءت تشكيلة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ماركينيوس، ميلتاو، ساندرو، دانيلو

خط الوسط: لوكاس فريد، فابينيو

خط الهجوم: رافينيا، ماتيوس كونيا، جيسوس

 


 

مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل الارجنتين والبرازيل بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل التصفيات المؤهلة لمونديال قطر متابعة مباراة الأرجنتين والبرازيل
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة في تشكيل الأرجنتين الرسمي أمام البرازيل

الأهلي السر وراء تنازل أحمد فتحي عن شارة قيادة المنتخب

مدرب ليفربول يعلق على رحيل صلاح ويكشف أفضل منفذ لرميات التماس

أكرم توفيق يكشف عن رسالته المستمرة لمحمد صلاح

ثنائي الزمالك يطلبان الرحيل في الميركاتو الشتوي

حقيقة توقيع لاعب بيراميدز للأهلي

بالأسماء.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر في تصفيات المونديال