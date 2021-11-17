مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر في تصفيات المونديال

ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل حيث يستضيف منتخب راقصي التانجو نظيره منتخب السامبا في كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية بعد قليل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل

ويسعي منتخب الأرجنتين لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل خاصة مع وجود الأسطورة ليونيل ميسي في الخط الهجومي للفريق.

على الجانب الآخر يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء دون قائده نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابة قوية في الساعات الماضية.

وجاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: أوتامندى، روميرو، ماركوس أكونيا، مولينا

خط الوسط: باراديز، دى بول، لو سيلسو

خط الهجوم: ميسي، دى ماريا، لاوتارو مارتينيز



فيما جاءت تشكيلة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ماركينيوس، ميلتاو، ساندرو، دانيلو

خط الوسط: لوكاس فريد، فابينيو

خط الهجوم: رافينيا، ماتيوس كونيا، جيسوس



