مركز التسوية يؤجل دعوى أحمد عصمت ببطلان ترشح عادل فهيم لانتخابات كمال الأجسام

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحمد عصمت صادق بطل العالم السابق في كمال الأجسام، والمرشح لرئاسة الاتحاد المصري للعبة، ضد عادل فهيم رئيس الاتحاد الحالي والمرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري، إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 نوفمبر.



وتقدم أحمد عصمت بطل كمال الأجسام السابق ونجل عصمت صادق البطل المصري الراحل الشهير، بطعن لمركز التسوية على أحقية عادل فهيم رئيس الاتحاد الحالي في الترشح للانتخابات المقبلة لصدور أحكام قضائية ضده وتضمنت الدعوى المستندات التي تفيد ذلك.



وقام مركز التسوية بنظر الدعوى اليوم الثلاثاء بمقر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية بعد حضور محمد رمضان محامي وموكله أحمد عصمت بينما حضر من الطرف الآخر محامي موكلًا عن عادل فهيم، وانتهت الجلسة بالتأجيل مع الزام الطرف الآخر عادل فهيم المقامة ضده الدعوى بالحضور بشخصه وصفته للرد على الدعوى في الجلسة المقبلة المحدد لها يوم 23 نوفمبر الجاري.



وحدد اتحاد كمال الاجسام برئاسة عادل فهيم يوم 29 نوفمبر الجارى، موعدًا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد، والتى ستشهد مناقشة عدة بنود على رأسها بند الانتخابات، لاختيار مجلس ادارة يقود الاتحاد فى دورة انتخابية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكذلك مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد..

