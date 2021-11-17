أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

ألفيس يتلقى صدمة كبرى بعد اجتياز الفحص الطبي

نجم منتخب مصر السابق يفتح النار على كيروش

بعد قرار الزمالك.. كارتيرون يجهز بديل بن شرقي

موقف الأرجنتين في تصفيات المونديال بعد التعادل أمام البرازيل

تعرف على المنتخبات المرشحة لمواجهة مصر في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

الأهلي يعلن عن تجديد عقد نجمه خلال ساعات

ضبط 9172 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة

وزيرة الهجرة: حريصون على حياة أبنائنا وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية