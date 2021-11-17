الليلة.. محمد نور يحيي حفلًا غنائيًا في العراق



يستعد الفنان محمد نور، الليلة لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة العراق، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

وكان محمد نور قد أعلن عن ذلك الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو جديد له، وعلق عليه قائلًا: "حفلتي الأولى في العراق في سندباد لاند لأول مرة مع الشعب الشقيق في بغداد"، لافتًا أن حفله سيكون ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي للفنون.



وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد نور، حاليًا لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "سداح مداح"، والتي تعُد أولى أغنيات ألبومه الجديد" الحب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ياسر أنور.