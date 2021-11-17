سيدة المسرح العربي سميحة أيوب تتصدر "ترند" جوجل

سميحة أيوب، توجد العديد من الأسماء التي لها باع كبير في تاريخ السينما والتلفزيون، إلا أن من أثروا المسرح قلة تعد على أصابع إلى الواحدة، ما يعطي لهم قيمة أرقى من غيرهم.

سميحة أيوب

وتصدرت النجمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، بعدما حلت ضيفة على برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية "أون" ليلة أمس.

سميحة أيوب ولميس

وحلت سميحة أيوب ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها المذاع عبر شاشة ON، حيث ادلت العديد من التصريحات التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دخول سميحة أيوب عالم التمثيل

وقالت سميحة أيوب إنها دخلت مجال التمثيل عكس رغبة أسرتها، مشيرةً إلى أن أهلها خاصموها، ولكنها عندما أصبحت مشهورة كفنانة محترمة طلبوا ودها بعد ذلك لتعود المياه إلى مجاريها.

اسم سميحة أيوب

وأوضحت الفنانة سميحة أيوب أنها غيرت اسمها مرتين، أولها عندما عملت في الإذاعة أطلقت على نفسها اسم سميحة سامي، ثم عندما قدمت فيلم شاطئ الغرام أطلقت على نفسها اسم ناهد فريد ووقتها كانت حاملا.

سميحة أيوب والصدفة

وأكدت سميحة دخولها عالم التمثيل عن قبيل الصدفة، حيث كانت ذاهبة مع صديقتها إلى معهد التمثيل، وهي بعمر 14 سنة، ودخلت اللجنة وكانت تضم زكي طليمات وصلاح الدين باشا وجورج أبيض، ووقتها قاموا بإدخلها المعهد كاستماع فقط وليست كطالبة نظامية، ووقتها كان طليمات غير مقتنع بها.

سميحة أيوب تحب الفن

ولفتت سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، أنها أحبت الفن من من فيلم الحذاء الأحمر، وكانت تتمني أن تصبح راقصة باليه، مشيرةً إلى أن طليمات اقتنع بها، وكان قد كون فرقة كان المسرح الحديث من طلبة المعهد ومنحها دور البطولة في مسرحية البخيل لـ "لومير"، وكان يعطيها مكافأة 6 جنيهات شهريا.

تكريم سميحة أيوب

وكرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته الـ6 النجمة الكبيرة سميحة أيوب" حيث حملت الدورة اسمها كما أنها كانت الرئيسة الشرفية للمهرجان، وهو اعتراف بالقيمة الكبيرة التي تتمتع بها النجمة الملقبة بسية المسرح العربي.