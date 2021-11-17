برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 17-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم  الاربعاء 17-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 17-11-2021 لمواليد برج الحوت.

برج الحوت.. توقعات الأبراج اليوم  الاربعاء 17-11-2021

عاطفيًا: احذر تفاقم الخلافات مع الشريك عزيزي برج الحوت.

مهنيًا: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

ماليًا: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

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