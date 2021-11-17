تقلبات جوية تشهدها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية، من انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة.

وعن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 17 إلى الإثنين المقبل، أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا تكشف من خلاله مناطق سقوط الأمطار وتأثير الشبورة الكثيفة على الرؤية أثناء القيادة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، كما يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفى الصباح الباكر فى كافة الأنحاء.



- حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 نوفمبر:



تشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا مطرزح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح، بجانب أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة





- حالة الطقس غدا الخميس 18 نوفمبر:



تتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة



ويوجد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة



- حالة الطقس بعد غد الجمعة 19 نوفمبر:



وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بجانب نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة



- حالة الطقس يوم السبت 20 نوفمبر وحتى الإثنين:



تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحول الجوية في هذه الفترة، وتسقط الأمطار وتكون تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسيتم الإعلان عن منطق سقوط لامطار الفترة المقبلة.