تطبيقية حلوان تنظم ندوة تصميم الملابس الجاهزة بحضور مصمم ملابس موكب المومياوات

نظم قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة علمية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة ضحى الدمرداش رئيس القسم، حاضر بها الدكتور محمد خفاجي المدرس بكلية التصميم والفنون جامعة MSA.



أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن الندوات العلمية تساهم في صقل مواهب الطلاب من خلال نقل خبرات علمية مختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل والمنافسة القوية، بالإضافة إلى مواكبة كل ماتوصل له العالم الخارجي.

أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن الندوة دارت حول:



١- موكب المومياوات الفرعونية الذى قام بتصميم الملابس والاكسسوارات به الدكتور محمد خفاجي.

٢- عرض تجربته في مسابقة fashion start العالمية التى شارك فيها وعرضت على شاشة mbc

٣- البراند الخاص به MOGA

وأضافت أن الندوة قامت بالتركيز على أهمية وضرورة تصميم البراند في مجال الملابس الجاهزة بما يحقق الهوية المصرية القومية للبلاد وتعزز القيمة التنافسية للمنتج والملابس المصرية في السوق العالمي.