نتائج تصفيات كأس العالم 2022 في إفريقيا والمنتخبات المتأهلة

تصفيات كأس العالم 2022، انتهت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر.

تصفيات كأس العالم 2022

ويتساءل الكثيرون عن تصفيات كأس العالم 2022 النهائية بعدما أسدل الستار عن المنافسات عقب انتهاء الجولة السادسة، والتي لم تشهد الكثير من المفاجآت حيث جاءت نتائجها منطقية.

نتائج تصفيات كأس العالم 2022

وتصدرت تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء الموافق الـ17 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انتهاء الجولة الأخيرة.

تصفيات كأس العالم 2022 والمنتخبات المتأهلة

وأسفرت تصفيات كأس العالم 2022 عن تأهل 10 منتخبات تصدرت المجموعات العشرة إلى الدور النهائى والحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، على أن تتحدد مباريات هذا الدور فى وقت لاحق الشهر المقبل.

استمرار تصفيات كأس العالم 2022

وتستمر تصفيات كأس العالم 2022 حتى مارس المقبل، حيث يعتبر الدور الثانى هو الدور الأساسى للتصفيات فى إفريقيا، ويبدأ منه 26 منتخبًا تنضم إليها المنتخبات المتأهلة من الدور الأول، ويكون هذا الدور بنظام المجموعات، ويتكون من 10 مجموعات رباعية يتأهل من كل منها صاحب الصدارة.

نظام تصفيات كأس العالم 2022

وتضمن تصفيات كأس العالم 2022 فى الدور الثالث مواجهة المتصدرين على مقاعد إفريقيا الـ5، بنظام خروج المغلوب من مباراتى الذهاب والإياب حيث تشارك 10 منتخبات فى الدور النهائى من تصفيات كأس العالم 2022 فى إفريقيا.

مقاعد تصفيات كأس العالم 2022

وحجزت جميع المنتخبات مقاعدها عقب تصفيات كأس العالم 2022، متضمنة 4 منتخبات عربية هى الجزائر وتونس ومصر والمغرب، وستصنف جميع المنتخبات إلى قسمين وقت إجراء القرعة.

نتائج تصفيات كأس العالم 2022

وجاءت نتائج تصفيات كأس العالم 2022 على مستوين الأول والثاني، ويضم كل مستوى عدد من المنتخبات وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

نتائج تصفيات كأس العالم 2022 " المستوى الأول"

ويضم المستوى الأول منتخب الجزائر، منتخب تونس، منتخب السنغال، منتخب المغرب، منتخب نيجيريا.

نتائج تصفيات كأس العالم 2022 "المستوى الثاني"

كما يضم المستوى الثاني منتخب الكاميرون، منتخب مصر، منتخب غانا، منتخب مالى، منتخب الكونغو الديموقراطية.

نتائج تصفيات كأس العالم 2022

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية تصفيات كأس العالم 2022 لمتابعيها الكرام في السطور التالية:

فوز الكاميرون على كوت ديفوار 1-0 وإقصاء الأفيال.

فوز المغرب على غينيا 3-0.

فوز تونس على زامبيا 3-1 وحسم تأهلها.

تعادل الجزائر وبوركينا فاسو 2-2.

تعادل نيجيريا والرأس الأخضر 1-1.

فوز منتخب مصر على الجابون 2-1.