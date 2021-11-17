فائض الميزان التجاري لقطر يقفز 109% في 9 أشهر

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 109% على أساس سنوي إلى نحو 144 مليار ريال بدعم زيادة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد دعم الارتفاع القياسي في فائض التجارة الخارجية لقطر بنهاية سبتمبر 2021، زيادة قيمة الصادارت بنسبة 57 % وصولًا إلى 217.4 مليار ريال مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، مقابل ارتفاع فاتورة الوادرات بنسبة 5.6 % لتصل إلى 73.6 مليار ريال.

هذا وإستأثرت الدول الآسيوية على المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية، يتبعها الاتحاد الأوروبي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي.



