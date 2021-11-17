تراجع معدل البطالة في اليونان إلى 13.0%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء اليونانية اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد تراجع في سبتمبر.

وتراجع معدل البطالة إلى 13.0% في سبتمبر مقابل 13.9% في أغسطس. وفي نفس الشهر من العام الماضي، كان معدل البطالة عند 16.5%.


وانخفض عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 169 ألفا إلى 609 آلاف في سبتمبر مقابل نحو 779 ألفا قبل عام.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب، في الفئة من 15 إلى 24 عاما، إلى 28.0% في سبتمبر مقابل 29.5% في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع التشغيل بنحو 141 ألفا إلى أربعة ملايين و81 ألفا في سبتمبر مقابل 3.94 مليون مليون قبل عام.

 

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