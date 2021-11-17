التضخم في جنوب إفريقيا يستقر عند 5% في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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  أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين ظل مستقرا في البلاد في أكتوبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.0% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو نفس الارتفاع الذي تم تسجيله في سبتمبر، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء.

وجاء الارتفاع على أساس سنوي في الأسعار مدفوعا بشكل رئيسي بالتضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات، والإسكان والمرافق، والنقل، والسلع والخدمات المتنوعة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أكتوبر، كما ارتفعت تكلفة الإسكان والمرافق بنسبة 4.0%.


وارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة والنقل بنسبة 4.3% و10.9% على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في أكتوبر، وهو ما توقعه الخبراء.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المشروبات والوقود والطاقة، نسبة 3.2%، وهو أيضا ما توقعه الخبراء.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في سبتمبر، وهو ما توقعه الخبراء.


 

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