بص لى بقرف.. سميحة أيوب تتحدث عن بداية مشوارها الفني مع زكي طليمات

تصدرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021، حيث استضافها برنامج صاحبة الساعدة على فضائية “دي إم سي” والذي تقدمة الفنانة إسعادة يونس كل يوم ثلاثاء.

سميحة أيوب في صاحبة السعادة

تحدت الفنانة سميحة أيوب عن مشوارها الفني وذكيات بدايتها في الفن وعلاقتها بالفنانين الكبار، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء.

كما روت سميحة أيوب خلال الحلقة قصة التحاقها فى بداياتها بالمعهد العالى للفنون المسرحة واستقبلها الفنان الراحل زكي طليمات، وقالت: "زكى طليمات فى اختبار المعهد بص لى بقرف ومكانش عايزنى، لقانى محضرة كويس، قال لى: تعالى خدى احفظى، جيت تانى يوم جاهزة".وأضافت: "مع الوقت قال لى: أول مرة فى حياتى يخونى ذكائى، أنا حصلت على استثناء من وزير المعارف إنك تكونى طالبة نظامية فى المعهد، وبالفعل التحقت بفرقته المسرحية".

وعن زواج سميحة أيوب من محسن سرحان صرحت النفانة سميحة أيوب: "اتجوزت محسن سرحان 3 سنين وقعدت فى البيت، وسيبت المعهد، ولما سقطت الأقنعة رجعت تانى المعهد، وزكى طليمات زعل منى جدا".