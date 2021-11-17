"العبور للاستثمار العقاري" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة اليوم

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 60.8% ليغلق عند 4.3 جنيه، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 16%، ليغلق عند 13.7 جنيه.

وجاء بالمركز الثالث سهم العقارية للبنوك الوطنية بارتفاع 11.3% ليغلق عند 20 جنيه، وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جراند انفستمنت القابضة بنسبة 9.3 % ليغلق عند 11.5 جنيه. واخيرًا سهم اي فاينانس بنسبة 5.7% ليغلق عند 17.9 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة.