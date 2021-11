ننشر موعد عرض فيلم Spider Man No Way Home

تصدر فيلم Spider Man No Way Home المنتظر محركات بحث جوجل حول العالم، وذلك بعد إعلان موعد عرض فيلم Spider Man No Way Home في السينمات العالمية.

ونقدم لكم في السطور التالية موعد عرض Spider Man No Way Home، وكذلك تريلر الذي يظهر أحداث الأاكشن والمغامرات والإثارة.

موعد عرض فيلم Spider Man No Way Home



أعلن القائمين على فيلم الإثارة والفنتازي Spider Man No Way Home، عن الملامح الاولي للفيلم فى التريلرالرسمي الذى نشرته الصفحة الرسمية لعالم ديزني بلس، والذى ضم عدة شخصيات من الرجل العنكبوت، وشهد عدة مفاجآت كبري لعشاق السلسلة بعد ظهورالشخصيات بشكل أكثر تطورًا، قبل عرض الفيلم فى 17 ديسمبر المقبل داخل الولايات المتجدة الأمريكية وكندا.

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد Spider Man No Way Home، سيصدر في الصين أولًا لحصد أكبر حصيلة إيرادات، حيث إن السوق الصيني يعد الآن الأضخم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم، لامتلاكه أكثر من 5000 صالة عرض ومسرح.

وبدأ فيلم Spider Man No Way Home في مغازلة السوق الصيني عبر أول ملصق رسمي من Sony، مما أثار حماسة المعجبين الذين يبحثون في الصورة بحثًا عن تلميحات جديدة لما يمكن توقعه من العنوان.