تداول 271 شاحنة و1744 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم /الأربعاء/ تداول 1744 طن بضائع عامة ومتنوعة، و271 شاحنة، و45 سيارة، و22000 طن فوسفات.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان اليوم- أن حركة الصادرات شملت 1033 طن بضائع عامة، و127 شاحنة، و15 سيارة، بينما شملت حركة الواردات 711 طن بضائع عامة، و144 شاحنة، و30 سيارة، و5500 طن ردة، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 91 شاحنة، و30 سيارة ملاكي، وغادرت السفينة "دليلة" بحمولة 90 شاحنة، و15 سيارة ملاكي، كما غادر ميناء سفاجا السفينة "الحرية 2" فارغة متجهة إلى جدة.

واستقبل ميناء نويبع السفينة "بريدج" والسفينة "سيناء"، وغادرت السفينة "سيناء"، حيث تم استقبال 53 شاحنة بحمولة 711 طنا، وتصدير 37 شاحنة بحمولة 1033 طنا، كما استقبل ميناء السويس السفينة "اريس اف سي" قادمة من اليمن بحمولة 5500 طن ردة.