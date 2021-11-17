تردد قناة الواقع الجديد على النايل سات لمشاهدة جميع البرامج المختلفة مجانا

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة الواقع الجديد على النايل سات، لمشاهدة جميع البرامج المختلفة التي تعرضها المملكة العربية السعودية من خلال شاشة القناة، ومنها الترفيهية والثقافية والاجتماعية، حيث أنها لاقت رواجًا واسعًا في المملكة، نظرًا لعملها على تطوير أفكار الشباب من خلال البرامج الحوارية التي تخاطب عقولهم، لذلك نقدم لكم تردد قناة الواقع الجديد.

ونظرا لانتشار القناة لما تعرضه من محتوي متميز بجذب الشباب، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، تردد قناة الواقع الجديد، وهي قناة سعودية مفتوحة تبث برامجها دون طلب دفع رسوم مالية أو اشتراك شهري.

تردد قناة الواقع الجديد

- تردد قناة الواقع الجديد: 10727

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي H

- معامل التصحيح: 7/8

تحرص قناة الواقع الجديد على تقديم العديد من البرامج الثقافية والترفيهية مثل برامج للطبخ، جلسات شبابية، برامج حوارية، نعرض أبرزها فيما يلي:

برامج قناة الواقع الجديد

- ليالي الواقع.

- ديوانية الواقع.

- الواقع صرنا.

- نجم الجمهور.

- برنامج السوق 35.

- برنامج face to face مع زيادة الشهري.

- برنامج هذا ربي مع الشيخ خالد الخلوي.

- برنامج مطبخ Dison مع العالم عبدالله الخميري.

- برنامج مجلس السوق في تمام الساعة 9 صباحا مع إبراهيم الطلحة.

- برنامج كشف الحساب لزيادة الشهري.

- برنامج المدخل.

- برنامج كشف الحساب.

- برنامج مسابقة أبواب.

- برنامج أناناس

- برنامج روحانيات.

- برنامج فضاء الإبداع.

طريقة تنزيل قناة الواقع الجديد

لتنزيل قناة الواقع على القمر الصناعي المصري نايل سات عليك اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى القائمة الرئيسية Menu.

- اختيار Installation.

- اختيار Manual Installation.

- الضغط على Select satellite واختيار القمر نايل سات.

- كتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب والضغط على موافق.

- الانتظار حتى تأتي رسالة الانتهاء من البحث ثم الضغط على موافق للحفظ.