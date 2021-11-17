24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول. وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الأربعاء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.