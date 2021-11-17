ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ في مصر، ونستعرض معكم تفاصيل بيان الأرصاد عن حالة الطقس غدا.

حالة الطقس غدا

أوضحت الأرصاد أن طقس الغد معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما أشار خبراء الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تكون حالة البحر المتوسط غدًا من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 25 17

الإسكندرية 24 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 25 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 22 18

السلوم 20 16

سيوة 22 16

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 17

العريش 24 18

رفح 23 18

رأس سدر 23 17

نخل 23 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 17

بني سويف 25 17

المنيا 25 16

أسيوط 26 16

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

إدفو 31 19

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20