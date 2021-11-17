محمد شردي عن مشروع مستقبل مصر: "ليس سهلًا" (فيديو)

توك شو
محمد شردي
محمد شردي
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 قال الإعلامي محمد شردي، إن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الأخيرة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية، من خلال استصلاح الأراضي  للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي، وهناك الكثير من المشاريع المختلفة التي أعدت في هذا الشأن.

 

 وتابع "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"،  المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مشروع "مستقبل مصر" داخل الدلتا الجديدة، ويهدف لاستصلاح 2.2 مليون فدان، وهذا الرقم ليس سهلًا.

 

 ولفت إلى  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع اليوم مع المسؤولين للعمل على توفير الاحتياجات لاستراتيجية للشعب المصري، خاصة ان أزمة كورونا أثبتت إمكانية  تعرض أي اقتصاد لشلل. 

محمد شردي مشروع مستقبل مصر

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