"تزوير شهادات كورونا".. أمين الفتوى: المكسب منها حرام (فيديو)

علق الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الافتاء، على تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا بـ2000 جنيه، قائلًا: " هذا يتسبب في ضرر حقيقي للناس، بعض الناس يقوم بهذا الأمر لتجاوز بعض الخطوات الإجرائية، وأي اموال من هذا التزوير حرام"

وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء،: "هذا العمل نوع من التزوير، وأي شخص يشارك فيه، يقوم بشهادة زور، والتي تعتبر من اكبر الكبائر"

ولفت إلى أن هذا العمل حرام ومن أكبر الكبائر كما أخبرنا الرسول صلى اله عليه وسلم، وإذا كان لدى الإنسان بعض من التدين، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر، لأنه عبارة عن شر كبير.