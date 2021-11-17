إنسيني ضد لاوتارو.. موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان مساء الأحد المقبل، فريق نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



ملعب مباراة نابولي أمام الإنتر في الجولة الثالثة عشر

سيحتضن ملعب جوزيبي مياتزا معقل فريق نابولي، هذا اللقاء المثير.



موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ستنطلق صافرة المباراة النارية يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة:

السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي.



القناة الناقلة لمواجهة نابولي ضد الإنتر

سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.



موقف فريق الإنتر ونابولي الحالي بالدوري الإيطالي

يخوض فريق إنتر ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق نابولي المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

