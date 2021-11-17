الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الخميس 18-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود البلاد في أثناء ساعات النهار طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا

وقال خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، إن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ووفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا، تكون حالة البحر المتوسط غدًا من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدا في مصر

القاهرة 25 17

الإسكندرية 24 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 25 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 22 18

السلوم 20 16

سيوة 22 16

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 17

العريش 24 18

رفح 23 18

رأس سدر 23 17

نخل 23 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 17

بني سويف 25 17

المنيا 25 16

أسيوط 26 16

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

إدفو 31 19

أبو سمبل 31 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20