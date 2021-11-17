ما لا تعرفه عن تحد popcat.. إليك طريقة تجربته ومصر الأول عربيا

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس بتحد جديد وهو popcat، ونقدم لكم في السطور التالية كيفية تجربة تحد popcat وترتيب مصر على المستوى العالمي والعربي.

ما هو تحد popcat؟

يعتمد تحد popcat على فكرة النقر على القطة الظاهرة في واجهة البرنامج والتي عن طريقها يتم احتساب عدد نقاط لبلدك وهو ما يعبر عن مدى حب الشخص لوطنه، وقد لاقت الفكرة رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا التحدي.

كما تخطت النقرات على موقع اللعبة من قبل للمستخدمين من كل دول العالم حتى صباح اليوم الأربعاء، نحو 546 مليار نقرة.

كيفية تجربة تحد pop cat

اللعبة الجديدة عبارة عن شاشة تحتوي على صورة قطة في المنتصف، وعلى أعلى الجهة اليمنى خيار مشاركة الحدث عبر المنصات المختلفة، وعلى أعلى الجهة اليسرى شعار تويتر متصل برابط حساب الشركة على موقع التغريدات، وفي المنتصف توجد قطة وأسفلها عدد إجمالي نقرات المستخدمين من دولتك.

كيفية المشاركة في تحد “pop cat”

اللعبة الجديدة عبارة عن شاشة تحتوي على صورة قطة في المنتصف، وعلى أعلى الجهة اليمنى خيار مشاركة الحدث عبر المنصات المختلفة، وعلى أعلى الجهة اليسرى شعار تويتر متصل برابط حساب الشركة على موقع التغريدات، وفي المنتصف توجد قطة وأسفلها عدد إجمالي نقرات المستخدمين من دولتك.

وتعتمد المنافسة على احتساب عدد النقرات على الشاشة لفتح فم القطة، فكلما قمت بنقر الشاشة يتم فتح فم القطة وغلقه مجددا واحتساب نقطة لك، وبالتالي يزيد عدد نقرات مستخدمي بلدك، بزيادة عدد نقراتك.

كما جاءت هونج كونج في المرتبة الأولى في تحدي ” البوب كات” حيث وصل عدد النقرات إلى 121 مليار نقرة واحتلت تايلاند المرتبة الثانية بعدد نقرات وصل إلى 109 مليار نقره وحصدت تايوان المركز الثالث بعدد نقرات وصل إلى 108 مليار نقره.

ترتيب الدول العربية فى تحد popcat