رابطة السفر السويسري تعقد جمعيتها العمومية في رأس الخيمة بمشاركة 180 ممثلا عن وكالات السفر

تستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لرابطة السفر السويسري بمشاركة أكثر من 180 ممثلا عن وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في سويسرا وذلك خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر الحالي.

ويأتي نهج رأس الخيمة التدريجي للتطوير السياحي، بالاعتماد على الجاذبية الأصلية للوجهة، العامل الأبرز لاختيار الإمارة من قبل الرابطة لاستضافة الاجتماع الأول بعد الجائحة منذ عامين.

ومع تزايد عدد المسافرين السويسريين الذين يتطلعون إلى استكشاف هذه الوجهة السياحية الطبيعية، ومع تجاوز عدد الزوار من سويسرا منذ بداية العام وحتى تاريخه "من يناير إلى سبتمبر" فعليًا أرقام عام 2020 بالكامل؛ فإن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تستفيد من هذا الزخم وتقدم لضيوف الرابطة المشاركين في الحدث على مدى 3 أيام باقة من تجارب الإمارة المميزة، بدءًا من الأنشطة الجبلية الحافلة بالحماس والتشويق في قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وصولًا إلى أول مزرعة لؤلؤ في الدولة، وما بينهما من مناظر طبيعية خلابة للغاية.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة " إنه لشرف كبير أن يتم اختيار رأس الخيمة كوجهة مضيفة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي لرابطة السفر السويسري سيما وأنه اجتماعها الأول عقب الجائحة وهذا يعكس الشعبية المتنامية للإمارة بين أوساط المسافرين السويسريين، ممن تجذبهم وفرة معالم الجذب السياحي الطبيعية لدينا، بدءًا من الشواطئ عالمية المستوى والكثبان الرملية المتموجة ووصولًا إلى التجارب الجبلية المبهجة؛ فضلًا عن كونه دليلًا على فاعلية وقوة تدابير الصحة والسلامة التي نطبقها".

وأضاف " زوارنا السويسريون وضيوف الرابطة سيختبرون إجازة فريدة من نوعها في رأس الخيمة، هذه الوجهة الآمنة والمعتمدة من قبل شركة بيرو فيريتاس الرائدة عالميًا في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات وختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة ويسعدنا أن نلتقي شركاءنا في قطاع السفر السويسري على أرض الواقع، وأن نوفر لهم عروض وجهتنا المتنوعة خلال فترة الحدث الذي نأمل أن يثمر عن مشاريع سياحية مفيدة للطرفين في عام 2022 وما بعده".

وحازت رأس الخيمة، الوجهة الأسرع نموًا في المنطقة، على لقب عاصمة السياحة الخليجية في عامي 2020 و2021 من قبل مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك تقديرًا لالتزامها بتطوير أكثر من 20 مشروعًا سياحيًا مستدامًا، ومحفظة مشاريعها المستقبلية القوية من معالم الجذب السياحي الجديدة وخدمات الإقامة والبنية التحتية الداعمة.

من جانبه قال رئيس رابطة السفر السويسريي ماكس إي. كاتز.. " لا شك أن مزيج رأس الخيمة الفريد من الجمال الطبيعي الأخّاذ والثقافة والتراث وأنشطة المغامرة وخدمات الإقامة الفاخرة، يوفر جميع الاحتياجات المطلوبة للمسافرين السويسريين الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى حجز ملاذ طبيعي في الإمارة ونظرًا لشعبيتها المتنامية وافتتاحها العديد من مرافق الجذب السياحي الجديدة، كانت الإمارة هي الخيار الأمثل لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لرابطة السفر السويسري هذا العام. كما أننا نتطلع إلى معرفة المزيد عن خطط الإمارة الطموحة لتطوير عروضها السياحية بشكل مستدام، والذي سيعزز من جاذبيتها في سوق السفر السويسرية".

ويمكن للضيوف السويسريين الاستمتاع بعدد من مناطق الجذب عالمية الطراز في الوجهة؛ بدءًا من جولة جبل جيس المعلقة، أعلى جبل في دولة الإمارات، والتي تتضمن سلسلة من المسارات الانزلاقية التي تحلّق بهم فوق المنحدرات والأودية المذهلة؛ إلى القيام برحلة استكشافية إلى مزرعة لآلئ السويدي في مدينة الرمس، حيث سيتعرّفون على التراث الثقافي الفريد لحرفة صيد اللؤلؤ بالإضافة إلى اكتشاف الكنوز الطبيعية التي تحتضنها مياه البحيرة الطبيعية.

وتأسست رابطة السفر السويسري عام 1928 ومقرها في سويسرا وليختنشتاين، وهي تمثل مصالح 595 عضوًا نشطًا يشملون وكالات سفر ومنظمي رحلات ووكالات سفر عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى 144 عضوًا غير نشط مثل شركات الطيران، والمكاتب السياحية، والمدارس السياحية، وشركات تأجير السيارات، وشركات التأمين على السفر، وغيرها من الكيانات الأخرى ذات الصلة بقطاع السياحة.

ويستحوذ أعضاء الرابطة على 80% من إجمالي إيرادات قطاع السفر السويسري، ويساهمون بنحو 7،5 مليار فرنك سويسري "29،89 مليار درهم" سنويًا.