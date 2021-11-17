القبض على عاطل أثناء ارتكابه أفعال فاضحة أمام مدرسة بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور في محافظة البحيرة، من القبض على عاطل أثناء قيامه بأفعال فاضحة وخلع بنطاله أمام مدرسة بإحدى قرى مركز دمنهور بالبحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لنيابة مركز دمنهور التى باشرت التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغا من "رقية محمد عاشور" وكيل مدرسة محمد عبد الرحمن الإعدادية المشتركة بشرنوب بوقوف أحد الأشخاص أمام المدرسة والإتيان بأفعال فاضحة وخلع بنطاله أمام الطالبات والطلاب.

تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "عزت م.ا" 45 عاما، عاطل ومقيم بذات القرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.